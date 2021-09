Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dario Bonetti, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in derby-ul cu FCSB jucatorii sai trebuie sa dea totul, daca se poate chiar si 101%. "Stim ca este o partida importanta, dar diferita de toate celelalte, chiar daca punctele puse in joc sunt aceleasi.…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dario Bonetti, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca un posibil transfer al jucatorului Deian Sorescu ar putea rezolva o parte dintre problemele financiare cu care se confrunta gruparea bucuresteana. "Daca il vom pierde pe Sorescu ar fi o problema,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dario Bonetti, a explicat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este normal ca formatia sa sa aiba fluctuatii in rezultate deoarece foloseste foarte multi jucatori tineri. El a mentionat ca Dinamo ar fi putut avea dupa primele 4 etape 7 sau 9 puncte daca ar fi…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca el si jucatorii sai au avut "nopti albe" dupa esecul cu Young Boys Berna din Liga Campionilor, dar a precizat ca formatia sa trebuie sa-si revina mental si fizic pentru a castiga partida cu Farul…

- Antrenorul italian al echipei Dinamo, Dario Bonetti, care a implinit joi varsta de 60 de ani, a afirmat vineri, intr-o conferinta de presa, ca o victorie a formatiei sale in partida cu Chindia Targoviste ar fi cel mai bun cadou pentru aniversarea sa. "O victorie ar fi cel mai bun cadou pentru mine.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, marti seara, dupa egalul, 1-1, cu Young Boys Berna, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, ca adversarul a fost superior, dar cu toate acestea jucatorii sai nu aveau voie sa faca greselile care au dus la golul egalizator al…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Dario Bonetti a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai sunt in urma cu pregatirea fizica, dar in principiu este multumit de felul in care lucreaza la antrenamente. "Antrenamentele trebui sa le facem oricum, indiferent…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Dario Bonetti, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este increzator in jucatorii tineri pe care ii are la dispozitie, in ciuda faptului ca nu sunt la un nivel satisfacator din punct de vedere al pregatirii fizice, dar ca in scurt timp pot face fata cu brio…