- Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Mircea Rednic, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Dinamo, din etapa a 2-a a play-out-ului Ligii I, va fi mult mai dificila decat cea cu Universitatea Craiova, castigata cu 3-2, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. "Trebuie…

- Bogdan Vintila (48 de ani) a oferit declarații la finalul meciului de Cupa dintre Hermannstadt și FCSB (scor 1-2), in urma caruia FCSB s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei. Intrebat despre cum i s-a parut jocul prestat de echipa sa, Vintila a ținut sa iși felicite jucatorii și spera ca pasa…

- Antrenorul echipei FCSB, Bogdan Vintila, a prefațat derby-ul Dinamo - FCSB, care va avea loc maine, 16 februarie, de la ora 20:00, in cadrul etapei a 25-a a Ligii I. Pana acum, s-au vandut peste 15.000 de bilete la meciul care se va juca pe Arena Naționala."Suntem pregatiți din toate punctele de vedere.…

- Vicecampioana FCSB o va infrunta pe FC Hermannstadt, iar Universitatea Craiova o va intalni pe Poli Iasi in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la sediul FRF, relateaza Agerpres. FCSB va juca la Sibiu, contra finalistei Cupei Romaniei din 2018.…

- FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, scor 2-2 (0-1), sambata, la Sibiu, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au condus de doua ori, prin golurile marcate de atacantul slovac Pavol Safranko (13, 68), dar sibienii au revenit de fiecare data prin…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa incheie anul cu o victorie in fata Universitatii Craiova, in partida din etapa a 22-a a Ligii I, pentru ca ultima impresie este cea care conteaza. "Asteptam cu nerabdare…

- Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa premergatoare partidei cu FC Voluntari, de sambata, din etapa a 21-a a Ligii 1 de fotbal, ca obiectivul sau este cucerirea titlului, iar in cazul in care va ajunge la concluzia ca nu are sanse,…