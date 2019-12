Fotbal: Bogdan Stancu a devenit golgheterul campionatului Turciei

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stancu a reușit o „dubla” de senzație in campionatul Turciei, in meciul pe care Genclerbirligi l-a disputat azi cu Goztepe. Echipa romanului conducea cu 3-1 in minutul 75. Vezi AICI clasamentul actualizat din prima liga a Turciei! Atacantul de 32 de ani a deschis scorul pentru Genclerbirligi…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat, vineri, al saptelea sau gol in acest sezon pentru Genclerbirligi. Echipa sa a terminat la egalitate cu Yeni Malatyaspor, 3-3, la Ankara, in etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Turciei. Fostul international roman a inscris al doilea gol al gazdelor, in min.…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golurile prin care formatia Genclerbirligi Ankara a invins-o cu 2-1 in deplasare pe Kasimpasa SK, duminica, intr-un meci din etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Turciei, informeaza Agerpres.Citește și: Presedintele clubului Borussia Dortmund il…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat un gol si a dat doua pase decisive pentru Genclerbirligi Ankara, in meciul castigat cu scorul de 6-0 pe terenul formatiei Antalyaspor, sambata, in etapa a opta a campionatului de fotbal al Turciei. Stancu a marcat ultimul gol al partidei, in min. 57, dupa ce a…

- Atacantul roman Florin Andone a reusit, vineri, primele sale doua goluri pentru Galatasaray Istanbul, care a invins-o pe Sivasspor cu scorul de 3-2, pe teren propriu, in etapa a opta a campionatului de fotbal al Turciei. Andone a deschis scorul dupa o cursa de cateva zeci de metri, finalizata cu un…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat primul sau gol pentru Genclerbirligi Ankara in acest sezon al campionatului de fotbal al Turciei, duminica, in meciul terminat la egalitate, 2-2, cu Trabzonspor, in deplasare, in etapa a 4-a. Stancu a inscris in min. 55, celalalt gol al oaspetilor…