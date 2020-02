Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj e eliminata de Sevilla din 16-imile Europa League, dupa 0-0 in Spania și 1-1 in turul de la Cluj. Dupa meci, Bogdan Mara, directorul sportiv al campioanei Romaniei, a criticat dur arbitrajul și faptul ca golul lui Adi Paun a fost anulat dupa un henț al lui Lacina Traore. „Pacat, da. Suntem…

- CFR Cluj a ratat calificarea in optimile Europa League, dupa 1-1 și 0-0 cu Sevilla. Dupa meci, Dan Petrescu s-a declarat extrem de nemulțumit de arbitrajul letonului Andris Terimanis, care a anulat golul marcat de Adrian Paun pentru un henț facut de Lacina Traore. La interviul de la finalul meciului,…

- CFR a remizat pe teren celor de la Sevilla, scor 0-0, dar a ratat calificarea in „optimile” Europa League din cauza regulii golului in deplasare (1-1 in turul de la Cluj). Alexandru Paun (24 de ani) a trimis mingea in poarta in minutul 87, dar reușita a fost anulata pentru un henț la Traore. „E cea…

- CFR Cluj a fost eliminata in 16-imile de finala din Europa League de FC Sevilla, dupa 0-0 pe terenul andaluzilor. CFR iese din competitie din cauza golului primit acasa. Dupa 1-1 in meciul tur din Gruia, CFR Cluj a mers la Sevilla cu gandul sa faca un joc pragmatic si sa dea lovitura pe contraatac.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta in Spania, ca este convins ca sansele formatiei sale de a se califica in optimile de finala ale Europa League sunt mici, precizand ca Sevilla este favorita clara, mai ales dupa rezultatul…

- CFR Cluj "este mai periculoasa in deplasare decat acasa", a estimat antrenorul echipei de fotbal Sevilla FC, Julen Lopetegui, inaintea meciului de joi cu campioana Romaniei, de pe stadionul ''Ramon Sanchez Pizjuan'', din mansa a doua a saisprezecimilor de finala ale Europa League. "Avem…

- Bogdan Mara, oficial al clubului CFR Cluj, a recunoscut ca Billel Omrani este de interes pentru echipele din afara Romaniei, dar o decizie in privința cedarii va fi luata dupa o analiza atenta. Ardelenii sunt calificați in primavara Europa League, unde o intanesc pe FC Sevilla, potrivit Mediafax.Echipa…

- Bogdan Mara, directorul sportiv al echipei CFR Cluj, s-a aratat nemulțumit de tragerea la sorți care a avut loc luni, la Nyon, in urma careia s-a stabilit ca formația ardeleana va infrunta echipa spaniola FC Sevilla, in șaisprezecimile de finala ale Europa League.Citește și: SURSE Apar complicații…