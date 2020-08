Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat sa condusa meciul dintre Bayern Munchen si Chelsea, care va avea loc sambata, in Germania, de la ora 22:00, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit site-ului FRF. Brigada romaneasca de la acest joc este completata de arbitrii…

- Ziarul Unirea Al șaselea titlu pentru CFR Cluj! Clujenii raman campionii Romaniei la fotbal, dupa victoria cu CSU Craiova Campioana CFR Cluj va reprezenta Romania in editia 2020-2021 a Ligii Campionilor, urmand sa joace in primul tur preliminar. Universitatea Craiova, locul doi, va evolua in primul…

- Titlul Ligii I se disputa in aceasta seara. Universitatea Craiova – CFR este meciul care va devide cine va reprezenta Romania in Champions League. Pentru ca UEFA nu a acceptat o derogare a termenului in care Federația Romana de Fotbal trebuie sa trimita reprezentantele in cupele europene, meciul de…

- ​A impresionat prin evoluțiile sale atât la Oltchim Râmnicu Vâlcea, cât și la naționala de handbal a României. S-a retras devreme din sportul de performanța, iar acum la patru ani de la acel moment are deja o familie numeroasa. Adriana Nechita, 36 de ani, a bifat 318 goluri…

- Istvan Kovacs (35 de ani) a arbitrat aseara cel de-al șaselea sau Dinamo - FCSB și a patruns in Top 5 „centrali", egalandu-i pe Ion Craciunescu și Marian Salomir. Meciul de ieri a fost unul extrem de important pentru Istvan Kovacs. Arbitrul de 35 de ani a condus cel de-al șaselea sau Derby de Romania,…

- El va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar rezerva va fi Iulian Dima. Observator de arbitri a fost desemnat Aron Huzu, iar observator de joc, Mihai Andries. Partida va avea loc, miercuri, de la ora 20.00, la Sfantu Gheorghe. Mansa I a celei de-a doua semifinale, Dinamo -…

- ​Prima etapa de la reluarea Ligii 1 la fotbal le va aduce fața în fața pe CFR Cluj și FCSB, formațiile clasate pe primele doua locuri în ierarhie. Derbiul va avea loc duminica, de la ora 20:00. Înainte de confruntare, Bogdan Vintila a oferit, printre altele, și o definiție proprie…

- Un studiu realizat de Edge Health, institutie ce analizeaza datele Serviciului National de sanatate din Marea Britanie, afirma ca disputarea meciului de fotbal Liverpool - Atletico Madrid, pe 11 martie, in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, "a provocat 41 de decese suplimentare" datorate…