Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul echipei de fotbal CFR Cluj, Cristian Manea, a afirmat, joi seara, la finalul partidei cu TSKA Sofia, scor 0-0, din cadrul grupelor Europa League, ca formatia sa a avut sanse reale de a castiga meciul, aratandu-se totodata increzator in ceea ce priveste calificarea in primavara europeana…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a declarat, joi seara, la finalul partidei cu TSKA Sofia, scor 0-0, din cadrul Europa League, ca este increzator in ceea ce priveste o victorie a formatiei sale in ultima partida din grupa, cu Young Boy Berna, astfel incat sa obtina calificarea in primavara…

- CFR Cluj a remizat cu ȚSKA Sofia, scor 0-0, in runda #5 din grupele Europa League. Ilie Dumitrescu nu a fost incantat de evoluția campioanei. Avand in vedere ca Young Boys a pierdut meciul de la Roma, 1-3, ecuația calificarii s-a simplicat pentru CFR. Victorie in Elveția joia viitoare = primavara europeana!…

- CFR Cluj a remizat cu ȚSKA Sofia, scor 0-0, in runda #5 din grupele Europa League. Cristi Balgradean a tras concluziile la final. Avand in vedere ca Young Boys a pierdut meciul de la Roma, 1-3, ecuația calificarii s-a simplicat pentru CFR. Victorie in Elveția joia viitoare = primavara europeana! „Cred…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa online, ca se asteapta la un meci de lupta cu AS Roma, o echipa de top a continentului, dar cu toate acestea spera intr-un rezultat pozitiv. "Stim ce ne asteapta maine, AS Roma e o echipa de top.…

- Young Boys, adversara celor de la CFR Cluj din grupa de Europa League, a caștigat ultimul meci din campionatul Elveției, 2-1 cu Luzern. CFR Cluj - Young Boys se joaca joi, 29 octombrie, de la ora 22:00. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro; Inainte de deplasare in Romania, pentru…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a afirmat, joi, la finalul partidei cu TSKA Sofia ca formatia sa nu a obtinut deocamdata nimic cu aceasta prima victorie din grupa Europa League, avand de disputat alte cinci partide. "Stiam ca va fi o presiune mare, a fost o atmosfera fantastica. Sper…

- Daca se califica in „16-imile” Europa League dintr-o grupa accesibila (AS Roma, Young Boys și ȚSKA Sofia), CFR Cluj ar ajunge la 5,5 milioane numai din bonusuri pentru calificari și rezultate, la care s-ar adauga doua milioane din market pool! La a doua prezența consecutiva in grupele Europa League,…