Stiri pe aceeasi tema

- La Liga, campionatul de fotbal din Spania, a stabilit un record istoric in transferuri pentru mercato de vara, cu 884 milioane euro investiti in jucatori, cu 59% mai mult decat in mercato precedent, conform unui raport al Football Transfer Review, citat de EFE. Real Madrid si Barcelona sunt cluburile…

- Girona a invins-o in deplasare pe Villarreal cu scorul de 1-0, vineri seara, intr-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Spaniei. Uruguayanul Cristhian Stuani (54) a marcat singurul gol al partidei. Eibar a dispus cu 2-1 de Real Sociedad, prin golul marcat de Charles (90+1). Oaspetii…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, in conferinta de presa de la finalul meciului cu Rapid Viena (2-1), ca ii apartine vina ratarii calificarii in grupele Europa League. "Am inceput foarte bine jocul, am reusit sa marcam repede. Am pus o presiune pe…

- Real Madrid a surclasat-o pe Girona, 4-1 (1-1), duminica pe propriul teren, intr-un meci din cadrul etapei a 2-a a Campionatului de fotbal al Spaniei, preluand sefia clasamentului. Golurile madrilenilor au fost inscrise de Ramos (min.39 din penalty), Benzema (min.52 din penalty, min.80)…

- Clubul spaniol Atletico Madrid, care a cucerit miercuri Supercupa Europei, a primit o amenda de 52.000 de franci elvetieni (45.900 euro) din partea Comisiei de disciplina a Federatiei internationale de fotbal, pentru "incalcarea regulamentului privind statutul si transferurile de jucatori", conform…

- Real Madrid, caștigatorea Champions League, și Atletico Madrid, deținatoarea Europa League, vor juca miercuri, de la ora 22:00, in Supercupa Europei. Patru echipe iberice, Real, Atletico, Barcelona și Sevilla, au cucerit 21 din cele 30 de trofee europene puse in joc in perioada 2008-2018. Supercupa…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 4-0 din partida cu NK Rudar Velenje, ca se bucura de calificarea in turul 3 preliminar al Europa League si considera ca in meciul urmator, unde formatia sa o va intalni pe Hajduk Split, sansele vor fi egale. "Important…

- Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain a oficializat luni transferul fundasului stanga Yuri Berchiche la Athletic Bilbao, care va plati in schimb o suma estimata la 23-25 milioane euro, relateaza L'Equipe. Berchiche, 28 ani, revine la clubul care l-a format dupa o experienta…