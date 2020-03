In timp ce Spania este grav afectata de pandemia de coronavirus, cu un bilant de 5.690 de morti, un jucator al centrului de formare al clubului de fotbal Atletico Madrid, Christian Minchola, in varsta de 14 ani, a decedat in circumstante care nu au fost precizate de club, informeaza cotidianul L'Equipe.



Clubul din capitala Spaniei, prin vocea presedintelui Enrique Cerezo, s-a declarat "socat" de aceasta veste, dar nu a comunicat motivul decesului.



Incepand de sambata, drapelul "Colchoneros" va fi coborat in berna la arena Wanda Metropolitano, asa cum a anuntat presedintele…