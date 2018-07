Atacantul algerian Riyad Mahrez, campion al Angliei cu Leicester City in 2016, este aproape de un transfer la clubul englez de fotbal Manchester City in schimbul sumei de 68 milioane euro, conform presei britanice. Atacantul de 27 ani urmeaza sa efectueze vizita medicala in aceasta saptamana, relateaza Sky Sports News. Transferat in 2014 de Leicester de la Havre (Ligue 2) pentru 452.000 euro, Mahrez este o tinta mai veche a campioanei Angliei, care in mercato de iarna a oferit 56,5 milioane euro plus jucatorul Patrick Roberts, a carui valoare este estimata la 17 milioane euro. Leicester a anuntat…