Stiri pe aceeasi tema

- Portarul de rezerva al echipei de fotbal a Spaniei, David De Gea, s-a accidentat la muschiul fesier si a parasit antrenamentul prematur duminica, in ajunul meciului cu Croatia de luni, la Copenhaga (19:00), din optimile de finala ale EURO 2020, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Portarul lui…

- Joachim Loew nu stie daca fundasul sau stanga Robin Gosens a facut meciul vietii impotriva Portugaliei, a declarat selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei dupa victoria cu 4-2 obtinuta sambata la Munchen, in Grupa F de la EURO 2020, transmite Reuters. Gosens a avut o evolutie de senzatie, intimidand…

- Selectionata de fotbal a Austriei a primit o dispensa speciala de la propriul guvern pentru a calatori inapoi la Viena dupa meciul amical cu Anglia de saptamana viitoare, evitand astfel noile restrictii de calatorie dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anglia si Austria…

- Portarul ceh Tomas Vaclik a confirmat ca va parasi clubul spaniol de fotbal Sevilla FC in aceasta vara, cand contractul ii va expira, pe 30 iunie, transmite Reuters. Vaclik, 32 ani, a fost transferat de clubul andaluz in 2018 de la FC Basel si a devenit rapid prima optiune in poarta, strangand 66 de…

- Mama celebrului fotbalist portughez Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a declarat ca incearca sa-l convinga pe fiul ei sa revina in aceasta vara la Sporting Lisabona, clubul la care s-a format, relateaza Reuters. Ronaldo este golgheterul actualului sezon din Serie A si a ajuns la 100 de goluri…

- Guvernul Portugaliei a solicitat miercuri deschiderea unei anchete dupa ce mii de fani ai echipei Sporting Lisabona s-au adunat marti seara, in pofida restrictiilor anti-Covid, in principala piata a orasului, pentru a sarbatori castigarea titlului in Primeira Liga, primul in ultimii 19 de ani, scrie…

- Decizia clubului Tottenham Hotspur de a-l concedia pe antrenorul Jose Mourinho cu doar cateva zile inaintea finalei Cupei Ligii engleze de fotbal, impotriva formatiei Manchester City, este "o nebunie" in opinia fostului capitan al selectionatei Angliei, Wayne Rooney, informeaza Reuters. Rooney, care…

- Sheffield United a retrogradat din Premier League dupa ce a pierdut sambata cu 1-0 pe terenul lui Wolverhampton Wanderers intr-un meci din etapa a 32-a, informeaza Reuters. Willian Jose a marcat in minutul 59 unicul gol al partidei de pe stadionul Molineux. In urma acestui rezultat,…