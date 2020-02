Stiri pe aceeasi tema

- Șaisprezecimile din Europa League au un afiș pe care se afla 10 echipe ce au trofeul in palmares: Sevilla, Inter, Tottenham, Porto, Ajax, Frankfurt, Leverkusen, Valencia, Shakhtar, Manchester United. Lor li se alatura și nume precum Arsenal, Roma, Benfica, Sporting, Celtic. ...

- Everton a terminat invingatoare in primul meci cu celebrul antrenor italian Carlo Ancelotti pe banca tehnica, 1-0 acasa cu Burnley, de Boxing Day, in etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Angliei, ultima a turului. Everton a dominat clar intalnirea, insa a castigat greu, gratie golului…

- CFR Cluj va intalni echipa spaniola Sevilla FC in saisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon, informeaza AGERPRES . Campioana Romaniei va disputa primul meci pe teren propriu, in data de 20 februarie, iar iar mansa secunda va avea loc la…

- CFR Cluj va fi in urna a doua, cea a echipelor care nu sunt capi de serie, la tragerea la sorti a 16-imilor Ligii Europa. Iata componenta celor doua urne: A: FC Sevilla, Malmo FF, FC Basel, Linzer ASK, Celtic Glasgow, Arsenal Londra, Ajax Amsterdam (locul 3 in grupa din Liga Campionilor), RB Salzburg…

- CFR Cluj va fi in urna a doua, cea a echipelor care nu sunt cap de serie, la tragerea la sorti a 16-imilor Ligii Europa.Citește și: Ministrul de Interne arunca in aer scena politica: oamenii politici care au picat pe STENOGRAMELE din Dosarul 10 august Urna A, cea a capilor de serie:…

- Antrenorul echipei Celtic Glasgow, Neil Lennon, a declarat, joi, la finalul partidei cu CFR Cluj, din cadrul ultimei runde a grupelor Europa League, ca ambele echipe meritau sa se califice in primavara europeana. "A fost un meci bun, am facut multe schimbari in echipa pentru ca am dorit…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa, desi se poate califica si cu o remiza, trebuie sa intre pe teren si sa castige partida din Europa League cu Celtic Glasgow deoarece adversara nu va fi multumita cu un egal. "E clar…

- Arsenal a fost invinsa de Brighton cu scorul de 2-1, joi seara, la Londra, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Angliei. ''Tunarii'', la primul meci cu antrenorul interimar Freddie Ljungberg pe banca tehnica, dupa demiterea spaniolului Unai Emery, a fost condusi…