Fotbal: Arsenal a cucerit Cupa Angliei

Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal s-a impus in fata rivalei Chelsea cu 2-1 si a castigat pentru a 14-a oara in istorie Cupa Angliei. Chelsea a deschis scorul inca din minutul 5 prin Pulisic, dar dubla lui Aubameyang a adus trofeul pe Emirates, anunța MEDIAFAX.Echipa lui Frank Lampard a jucat cu un om in minus din minutul…

- ''Imi doresc enorm sa castigam Cupa Angliei'', a declarat vineri antrenorul echipei Chelsea Londra, Frank Lampard, cu o zi inainte de disputarea actului final al competitiei, contra celor de la Arsenal. ''As fi incantat sa castigam trofeul. Cand ajungi intr-o finala vrei sa o…

- Chelsea si Arsenal vor juca finala Cupei Angliei la fotbal, pe 1 august, dupa ce au trecut in semifinale de cele doua formatii din Manchester, United, respectiv City. Chelsea s-a impus cu 3-1 in fata lui United, pe Wembley, prin golurile lui Olivier Giroud (45+1) si Mason Mount (46), la…

- Arsenal s-a calificat sambata in finala Cupei Angliei la fotbal, invingand-o cu 2-0 pe Manchester City, detinatoarea trofeului, in prima semifinala a competitiei, disputata pe Wembley. Golurile lui Pierre-Emerick Aubameyang, din minutele 17 si 71, au adus victoria echipei antrenate de…

- Arsenal și Manchester City se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:45, intr-o confruntare din semifinalele Cupei Angliei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Meciul se joaca intr-o singura manșa, pe Wembley, fara spectatori!Chelsea - Manchester United e cealalta semifinala…

- Echipa Tottenham Hotspur s-a impus la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata rivalei londoneze Arsenal, duminica seara, intr-o partida din etapa a 35-a a campionatului de fotbal al Angliei. "Tunarii" au deschis scorul in prima repriza, prin Alexandre Lacazette (16), insa Tottenham…

- Un posibil duel intre FC Barcelona si Bayern Munchen ar putea avea loc in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. FC Barcelona va trebui sa treaca de Napoli (1-1 in turul optimilor), in timp ce Bayern are de indeplinit…

- Semifinalele Cupei Angliei la fotbal vor prilejui un dublu duel intre echipele din Londra si din Manchester, cu Manchester City, detinatoarea trofeului, primind replica formatiei Arsenal, in timp ce Manchester United o va infrunta pe Chelsea. Manchester United si Arsenal au fost primele care si-au asigurat…