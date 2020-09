Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va folosi primele doua partide din Liga Natiunilor, cu Irlanda de Nord si Austria, doar pentru a pregati barajul pentru calificarea la EURO 2020, cu Islanda. "Sunt partide foarte importante…

Dupa o pauza de 6 luni, fotbalul revine și la nivelul echipelor de liga a treia sau liga a patra. Astfel, pe 9 septembrie, se va juca turul 1 al Cupei Romaniei, ediția 2020-2021.

- Ziarul Unirea In Cupa Romaniei, faza intai: CSU Alba Iulia – Unirea Alba Iulia și Arieșul Mihai Viteazu – Industria Galda, in 9 septembrie In prima faza a Cupei Romaniei vor intra și trei echipe din județ, meciurile conjudeaenelor fiind urmatoarele: CS Universitatea Alba Iulia – Unirea Allba Iulia și…

- „Impreuna suntem și mai hotarați sa luptam pentru idelurile și principiile noastre”, anunța acesta pe pagina sa de socializare. „In urma cu puțin timp Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost impreuna de la inceput, am fost puternici in alianța, unirea este un pas firesc. Este ceea ce și-au…

- HotNews.ro transmite cele mai importante declaratii ale presedintelui: Avem o sansa extraordinara prin acesti 80 de miliarde de euro. Sunt convins ca vom reusi. Maine voi avea o intalnire cu ministrul de interne si seful DSU. E un moment critic, iar masurile de protejare a populatiei sunt extrem de…

Peste 5 milioane de lei de la bugetul local al comunei Viișoara au fost destinați in acest an lucrarilor de infrastructura rutiera, la care se adauga proiecte guvernamentale și fonduri europene.

Meciurile de fotbal din Cupa Romaniei (faza județeana), ce trebuiau sa se desfașoare la finalul acestei saptamani, au fost amanate.

- Beck Corlan va susține un concert in cadrul celei de-a patra ediții a Timișoara Refugee Art Festival, eveniment care se va desfașura in 20 iunie – Ziua Mondiala a Refugiaților. Festivalul iși dorește sa aduca in atenția publicului larg fenomenul migrației din Romania, vorbind despre refugiați și migranți.…