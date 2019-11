Fotbal: Antrenorul Niko Kovac, demis de Bayern Munchen

Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a anunțat in aceasta seara, in mod oficial, desparțirea de antrenorul Niko Kovac (48 de ani). Eșecul usturator suferit cu Frankfurt, 1-5, i-a fost fatal croatului. Duminica seara, campioana en-titre a Germaniei a emis un comunicat prin care a anunțat oficial ca scaunul de antrenor al…

- Borussia Moenchengladbach este lider solitar in campionatul de fotbal al Germaniei, dupa victoria cu 4-2 obtinuta pe teren propriu in fata formatiei Eintracht Frankfurt, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 9-a din Bundesliga.

- Formatia Bayer Leverkusen a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa Eintracht Frankfurt, in etapa a opta a campionatului Germaniei potrivit news.roGolurile au fost marcate de Goncalo Paciencia (4) si (16 -penalti) si Bas Dost (80). Meciurile Union Berlin-Freiburg,…

- Portarul german Manuel Neuer, aflat in conflict cu colegul sau de nationala Marc Andre ter Stegen, planuieste sa se retraga dupa EURO 2020 la fotbal, relateaza revista Sport Bild. Neuer (Bayern Munchen), cu 90 de selectii, a fost din 2010 prima optiunea in poarta selectionatei Germaniei, dar ter Stegen…

- Cluburile din prima divizie a campionatului Germaniei au investit o suma record, de 705 milioane de euro, pentru a transfera 159 de fotbalisti in perioada de mercato ce s-a incheiat luni, a calculat DPA. Precedentul record, de 577 milioane de euro, data din 2017. Potrivit DPA, veniturile din transferuri…

- Bayern Munchen, intarita prin venirile croatului Ivan Perisic si brazilianului Philippe Coutinho, a surclasat-o pe FSV Mainz, cu scorul de 6-1 (2-1), pe propriul teren, sambata, intr-un meci din etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Germaniei si a urcat pe

- RB Leipzig a preluat provizoriu sefia clasamentului in campionatul de fotbal al Germaniei dupa a treia victorie din acest sezon din tot atatea meciuri, vineri pe terenul Borussiei Moenchengladbach, cu scorul de 3-1 (1-0). Internationalul german Timo Werner a fost autorul unei triple (min.38,…

- Echipa RB Leipzig, clasata pe locul al treilea in editia trecuta din Bundesliga si calificata in grupele actualei editii a Ligii Campionilor, confirma statul bun de sezon, obtinand a doua victorie consecutiva in campionatul Germaniei, gratie careia a egalat la puncte liderul Borussia Dortmund.…