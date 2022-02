Fotbal: Antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, depistat pozitiv la Covid-19 Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a fost depistat pozitiv la Covid-19, motiv pentru care nu va sta pe banca tehnica la meciul cu FC U Craiova, din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, scrie Agerpres."Am venit eu la conferinta pentru ca Toni a iesit pozitiv joi si din cauza asta ma aflu in fata dumneavoastra. Tot staff-ul se va ocupa de echipa, pentru ca avem o responsabilitate. Am mai fost in situatia asta, poate mai grav, si cred ca ne vom descurca", a afirmat ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

