Fotbal: Andrei Ivan - E foarte mare supărarea pentru că avem o serie neagră la naţională Atacantul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Andrei Ivan, a declarat, miercuri seara, dupa infrangerea cu 2-1 in amicalul cu Georgia de la Ploiesti, ca supararea este foarte mare deoarece prima reprezentativa traverseaza o "serie neagra". "E foarte mare supararea pentru ca avem o serie neagra si speram in seara asta sa castigam. Nu poti sa spui ca Georgia este o echipa slaba. Ne-am uitat la ei in analiza video si au jucatori foarte buni. Echipa joaca foarte bine si azi a jucat un fotbal foarte frumos. Speram sa castigam urmatorul meci", a spus Ivan la postul Pro X. "Ma bucur ca am scos penalty… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

