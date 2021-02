Stiri pe aceeasi tema

- Transferul lui Matteo Fedele (28 de ani) de la Valenciennes la Politehnica Iași a cazut pe ultima suta de metri. Mijlocașul elvețian ar fi fost primul transfer din „era Andrei Cristea”. Transferul lui Matteo Fedele de la Valenciennes la Politehnica Iași a cazut astazi, cand jucatorul era așteptat in…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 3-0 (2-0), marti seara, in deplasare, in primul meci din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal. Universitatea s-a impus prin golurile marcate de Andrei Ivan (27), Dan Nistor (35) si George Alexandru Cimpanu (57). Universitatea a pus astfel…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 3-0 (2-0), marti seara, in deplasare, in primul meci din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal. Universitatea s-a impus prin golurile marcate de Andrei Ivan (27), Dan Nistor (35) si George Alexandru Cimpanu (57). Cimpanu a reusit…

- Jucatorii de la Poli Iași au incasat toate salariile restante. La meciul cu FCSB, vor fi conduși de pe banca de Adrian Kerezsy, un antrenor din cadrul academiei clubului. FCSB - Poli Iași se joaca sambata, de la ora 20:15, liveTEXT pe GSP.ro. Plecat de la Politehnica Iași la presiunile primarului Mihai…

- UTA Arad a invins-o dramatic pe Politehnica Iasi cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii I de fotbal. Aradenii, care au pierdut in etapa precedenta acasa cu FC Arges dupa doua goluri incasate in ultimele minute, au reusit acum sa castige in Copou intr-un…

- Jucatorii echipei de fotbal Politehnica Iasi au revenit, duminica, la antrenamentele pentru partea a doua a sezonului, dupa pauza de Anul Nou, potrivit paginii de Facebook a clubului de Liga I. Poli Iasi a demarat antrenamentele pe 28 decembrie, dar jucatorii au beneficiat de o pauza pentru a sarbatori…

- Echipa de fotbal CFR Cluj a fost eliminata din Cupa Romaniei de Politehnica Iasi, care s-a impus cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, la Cluj-Napoca, intr-un meci din saisprezecimile de finala ale competitiei. Golul a facut diferenta a fost marcat de Andreas Calcan (64), cu un sut de la circa 25…

- Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Daniel Pancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa online, ca pentru formatia sa in momentul de fata este mai important campionatul decat Cupa Romaniei, competitie in care, duminica, o va intalni pe CFR Cluj. "Campionatul este mai important pentru…