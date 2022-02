Miercuri, 2 februarie, de la ora 15.00, FCV Farul va sustine un meci de verificare, in compania formatiei bulgare Cernomore Varna. Partida va fi transmisa in direct pe canalul de YouTube Farul TV, iar suporterii nu vor avea acces in tribune. „Din cauza conditiilor atmosferice, care nu permit desfasurarea partidei amicale dintre Farul și Cernomore Varna pe stadionul «Central», meciul se va disputa fara spectatori”, au transmis, miercuri, reprezentantii FCV Farul. Formatia ...