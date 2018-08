Fotbal, amical: Unirea Tritenii de Jos a zdrobit Inter Unirea!

Stiri pe aceeasi tema

- CS Florești și-a inaugurat astazi noul teren sintetic pe care va evolua in partidele de pe teren propriu din Liga 4, in compania echipei Sticla Arieșul Turda, cele doua echipe luptand pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Arieșul Turda va evolua sambata, incepand cu ora 11:00, pe terenul celor de la CS Florești, in cea de-a cincea partida amicala a acestei veri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa victoria din Cupa Romaniei, 4-2 cu CS Iernut, Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu 11:00, pe terenul celor de la CIL Blaj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:00, contra celor de la Gloria Bistrița, in cea de-a treia partida amicala din aceasta vara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Arieșul Mihai Viteazu s-a impus astazi, scor 4-3, in fața celor de la Unirea Tritenii de Jos, in cea de-a doua partida amicala. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa secunda a Universitații Craiova și-a reluat astazi pregatirile in vederea participarii in noul sezon competițional de la Liga 3. Antrenorul Dragoș Bon a avut la dispoziție 19 jucatori, printre aceștia numarandu-se și portarul echipei mari, Nicolai Calancea (foto), care nu ...

- Selectionata Angliei are un palmares pozitiv in confruntarile cu Croatia (4 victorii-1 remiza-2 infrangeri), inaintea semifinalei dintre cele doua nationale, programata miercuri la Moscova in Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, relateaza EFE. Cele doua echipe s-au infruntat o singura data la un turneu…

- Mijlocasii Nicolae Stanciu si Tudor Baluta vor rata meciul amical pe care nationala Romaniei il va sustinut marti cu Finlanda, la Ploiesti, a anuntat, joi seara, site-ul Federatiei Romane de Fotbal. Cei doi jucatori au parasit lotul primei reprezentative, dupa meciul amical disputat joi…