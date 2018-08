Stiri pe aceeasi tema

Arieșul Turda va evolua sambata, incepand cu ora 11:00, pe terenul celor de la CS Florești, in cea de-a cincea partida amicala a acestei veri.

Echipa greaca de fotbal PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formatia rusa Spartak Moscova, intr-o partida din cadrul primei manse a turului III preliminar al Ligii Campionilor, disputata miercuri seara. Oaspetii au condus cu 2-0,…

Sticla Arieșul Turda a oficializat transferurile a trei jucatori in ultimele zile. Paul Chiș, Sebastian Salcau și Rareș Pop au semnat cu formația antrenata de Constantin Olariu.

Federația Romana de Fotbal (FRF) a dat publicitații lista celor 80 de echipe care s-au inscris in campionatul ligii a treia, sezonul 2018-2019. Printre aceste echipe se numara și Sticla Arieșul Turda.

Sticla Arieșul Turda a invins astazi cu 4-2, in turul 1 al Cupei Romaniei, ediția 2018/2019, reușind sa se califice mai departe in turul urmator, care va avea loc in 15 august. Adversara turdenilor a...

Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:00, contra celor de la Gloria Bistrița, in cea de-a treia partida amicala din aceasta vara.

Arieșul Turda va susține cea de-a treia partida amicala din aceasta vara, maine, incepand cu ora 10, pe unul dintre terenurile bazei sportive din Turda.

In aceasta seara, la incepere de la ora 18.00, va debuta campionatul de fotbal pe teren sintetic, organizat in perioada 11-19 iulie de Primaria și Consiliul Local Campeni cu ocazia celei de-a XXII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți la munte". La competiția care se va…