Fotbal, amical: CSM Campia Turzii invinge Chimia Turda intr-o partida de verificare!

Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:00, contra celor de la Cetatea Deva, intr-o partida amicala ce se va desfașura pe terenul echipei din Hunedoara.

Dupa o pauza de aproximativ 3 luni, voleibalistii de la CSM Campia Turzii au reinceput antrenamentele in vederea abordarii primului lor sezon in prima liga voleibalistica din Romania. Primul...

Chimia Turda, formație care activeaza in liga a V-a, s-a calificat in turul 2 al Cupei Romaniei, faza pe Campia Turzii, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la AS Urca, scor 5-1.

CS Florești și-a inaugurat astazi noul teren sintetic pe care va evolua in partidele de pe teren propriu din Liga 4, in compania echipei Sticla Arieșul Turda, cele doua echipe luptand pentru...

La sfarșitul lunii august se va da startul in ediția 2018-2019 ale ligilor a patra și a cincea, astfel incat formațiile sunt pe ultima suta de metri in ceea ce privește inscrierile in competiție.

Arieșul Mihai Viteazu s-a impus astazi, scor 4-3, in fața celor de la Unirea Tritenii de Jos, in cea de-a doua partida amicala.

FC Viitorul Constanta va disputa mai multe partide de verificare in cadrul stagiului de pregatire pe care il va efectua in Polonia, printre care si cu campioana Legia Varsovia si vicecampioana Jagiellonia Bialystok, potrivit site-ului clubului patronat de Gheorghe Hagi. In stagiul care…

In penultima etapa editiei 2017-2018, din Liga a IV-a, ultima de pe teren propriu, formatia CSM Campia Turzii a pierdut astazi pe terenul stadionului municipal "Mihai Adam" din Campia Turzii, cu scorul de 0-1(0-1), in fata celor de la Olimpia Gherla.