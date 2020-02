Internationalul roman Alexandru Maxim a reusit o "dubla" la debutul sau in campionatul de fotbal al Turciei, in partida castigata pe teren propriu de noua sa echipa, Gaziantep FK, cu scorul de 5-1, in fata liderului Sivasspor, duminica, in cadrul etapei a 20-a a sezonului. Maxim, imprumutat in aceasta iarna de la gruparea germana FSV Mainz, a punctat in minutele 4 si 44, celelalte goluri ale lui Gaziantep, formatie pregatita de romanul Marius Sumudica, fiind marcate de Muhammed Demir (39), Souleymane Diarra (78) si Kenan Ozer (86). Pentru oaspeti a inscris Hakan Arslan (31). Fundasul roman Alin…