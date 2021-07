FOTBAL: Alex Păduraru revine la SR Brașov! Mijlocașul de 21 ani crescut la juniorii lui FC Brașov și care a imbracat tricoul de seniori in turul sezonului trecut, se intoarce cu multa energie la echipa suporterilor stegari. „Sunt fericit c-am revenit la echipa. Sunt sigur ca ne vor susține foarte mulți suporteri și ne vor fi alaturi pentru a ne indeplini obiectivul, acela de a intra in play-off”, a declarat Alexandru Paduraru pentru SR Brașov. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post FOTBAL: Alex Paduraru revine la SR Brașov! appeared first… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

