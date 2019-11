Fotbal-AJF MM: Delegatii echipelor din Liga 5 se vor intalni joi

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Oana Gonczi: “Incendiul este lichidat. A ars corpul de iluminat”. Un incendiu a izbucnit miercuri, 23 octombrie, la un corp de iluminat de la gradinita din Lapusel. 35 de copii au fost evacuati de catre personalul didactic. La fata locului intervineDetasamentul de pompieri Baia Mare cu doua…

- Un incendiu a izbucnit miercuri, 23 octombrie, la un corp de iluminat de la gradinita din Lapusel. 35 de copii au fost evacuati de catre personalul didactic. La fata locului intervineDetasamentul de pompieri Baia Mare cu doua echipaje si un EPA. Incendiul se manifesta la corpul de iluminat si putin…

- Politistii Serviciului Rutier Maramures au actionat sambata pe drumurile publice de pe raza judetului folosind aparatura radar din dotare. Au fost oprite pentru verificari mai multe autoturisme conduse pe D.N.1C Seini – Baia Mare – Somcuta Mare, D.N. 18 Baia Mare – Sighetu Marmatiei, D.J. 186 Vadu Izei…

- Executivul a aprobat proiectul de hotarare prin care este alocata suma de 1,4 miliarde de lei pentru comunitatile locale. La nivel national, Maramuresul a beneficiat de a doua cea mai mare suma acordata judetelor. Cei mai multi bani au mers in Prahova, respective 68.817 mii lei, iar judetul nostru a…

- In aceasta saptamana, la Braila, s-au disputat Campionatele Naționale de box pentru juniori, acolo unde sigheteanul Samuel Roman (legitimat la CSȘ 2 Baia Mare) a reușit sa caștige titlul național la categoria 60 kg. La categoria sa au fost inscriși 15 pugliști, Samuel reușind sa se impuna in toate cele…

- UPDATE: Fara apa vor ramane si localnicii de pe strada Valea Rosie din Baia Mare, in intervalul orar 09.00-14.00, din cauza reparatiei unui bransament. Locuitorii de pe Str. Colonia Dragos Voda, str. Pietrosului, str. Dragos Voda, str. Mihai Eminescu din Baia Sprie raman fara apa miercuri, 9 octombrie,…

- In aceasta dimineata, Politia Romana, prin Directia de Politie Transporturi, a desfasurat o actiune la nivel national, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale in zona statiilor C.F.R. In judetul Maramures, 40 de politisti de la structurile de transporturi, ordine publica si politia rutiera…

- Jandarmii maramureseni au participat astazi, 09 septembrie a.c., la deschiderea anului scolar 2019-2020, alaturandu-se elevilor, parintilor și profesorilor la festivitatile dedicate primei zile de scoala. Astfel, jandarmii maramureseni au transmis, prin intermediul reprezentantilor Inspectoratului…