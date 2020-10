Echipa de fotbal FCSB a anuntat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca a ajuns la un acord cu formatia italiana de liga secunda Cosenza pentru imprumutul atacantului Adrian Petre pentru sezonul 2020-2021 la gruparea din Peninsula.



Cosenza are optiunea unui transfer definitiv.



Adrian Petre (22 ani) a marcat 29 de goluri in 39 de prezente pentru UTA Arad, 24 de goluri in 74 de meciuri pentru Esbjerg si 3 goluri in 15 partide pentru FCSB.



Fostul international de juniori are si 5 goluri in 15 selectii la nationala Under-21 a Romaniei.

