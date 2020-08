Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a condus, marti, primul antrenament din functia de selectioner U21. Sedinta de pregatire a durat aproximativ 90 de minute, lucrandu-se in special tactic, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.Catalin Itu, de la CFR Cluj, avand in vedere ca a jucat luni seara, s-a pregatit separat,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat duminica, 26 iulie, ca Centrul Național de Fotbal (CNF) de la Mogoșoaia va intra in carantina.Cu peste 20 de cazuri de COVID-19 la activ, CFR Cluj a stat pana sambata la Mogoșoaia. Focarul din cadrul campioanei Romaniei a determinat FRF sa bage in carantina cantonamentul…

- LA LOT… Vasluienii Andrei Ciobanu si Alex Pascanu au fost convocati la lotul nationalei de fotbal Under 21 a Romaniei pentru stagiul de pregatire de la Mogosoaia, care va avea loc in perioada 3-5 august. Selectionerul reprezentativei Under 21 a Romaniei, Adrian Mutu, a decis sa organizeze un stagiu…

