Actuala echipa a lui Bayern Munchen este mai puternica decat cea care a reusit in 2013 tripla campionat - Cupa Germaniei - Liga Campionilor, a estimat Manuel Neuer, portarul bavarezilor, ce pot repeta performanta din urma cu sapte ani, urmand s-o intalneasca duminica pe PSG in finala celei mai importante competitii europene intercluburi, la Lisabona, scrie AFP.



"Diferenta fata de 2013 este ca acum avem mai multi jucatori dintre cei mai buni la toate nivelurile, pe cand atunci am castigat cu mai putini jucatori de top", a spus Neuer, unul dintre cei patru supravietuitori ai campaniei…