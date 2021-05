Fotbal: Academica Clinceni a perfectat primul transfer pentru sezonul viitor

Echipa de fotbal Academica Clinceni a anuntat, duminica, primul sau transfer pentru editia 2021-2022 a Ligii I de fotbal, mijlocasul Marius Cioiu, de la echipa de liga secunda ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu. In sezonul precedent, Cioiu a jucat in 20 de meciuri si a marcat de trei ori. Mijlocasul in varsta de 21 de ani a semnat cu Academica Clinceni un contract valabil pe trei ani, potrivit site-ului clubului ilfovean. ''Am urmarit acest sezon al echipei si am observat acolo un grup foarte frumos, o echipa buna, care a practicat un fotbal placut. Au demonstrat asta prin intrarea in play-off'',…