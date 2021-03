Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Razvan Marin a avut o contributie importanta la victoria obtinuta pe teren propriu de echipa sa, Cagliari, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Bologna, miercuri seara, in cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mijlocasul roman a fost cel care a pasat decisiv…

- FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, a fost invinsa pe teren propriu de rivala locala Everton (0-2), pentru prima oara dupa 22 de ani, sambata, intr-o partida contand pentru etapa a 25-a din Premier League. Oaspetii au deschis scorul in debutul primei reprize, prin brazilianul Richarlison…

- Echipa Manchester United a fost invinsa surprinzator pe teren propriu, cu 2-1, de "lanterna rosie" Sheffield United, intr-o partida contand pentru etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Angliei disputata miercuri seara, astfel ca elevii antrenorului Ole Gunnar Solskjaer au ratat sansa de a reveni…

- AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu pe banca de rezerve si cu Zlatan Ibrahimovic intrat pe teren in finalul intalnirii, a invins cu 2-0, sambata seara, in etapa a 17-a din Serie A, pe Torino, si pastreaza mai departe pozitia de lider in clasament. Rafael Leao a deschis scorul…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), care din cauza accidentarilor a stat departe de teren timp de sapte saptamani, va reveni in echipa sambata seara, in meciul de acasa cu Torino, din etapa a 17-a din Serie A, scrie AFP. Convocarea sa este o surpriza in contextul in care antrenorul…

- A fost ziua surprizelor in Serie A, in etapa a 16-a. Dupa ce Inter a fost invinsa in deplasare de Sampdoria (2-1), Napoli a suferit și ea o infrangere surprinzatoare pe teren propriu de Spezia, scor 1-2. Oaspeții se aflau inainte de aceasta etapa in zona retrogradarii, cu doar 11 puncte din…

- Cagliari, cu mijlocasul roman Razvan Marin integralist, a fost invinsa cu 2-1 acasa de nou-promovata Benevento, miercuri, in primul meci din etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Italiei. Cagliari a deschis scorul in minutul 20 prin Joao Pedro, la al 10-lea sau gol in actuala editie. Oaspetii au…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic i-a indemnat pe colegii sai de la AC Milan sa aiba curajul sa viseze la castigarea titlului de campioni ai Italiei la fotbal, primul dupa o pauza de noua ani pentru gruparea "rossonera", informeaza Reuters. Milan ocupa fotoliul de lider al clasamentului din Serie…