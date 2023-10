Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Chișinau a dispus incetarea procesului in care Veaceslav Platon a solicitat prejudicii morale de 100 de mii de lei, dar și scuze din partea președintei Maia Sandu pentru unele afirmații pe care le-a facut in privința sa. In luna mai, Judecatoria Chișinau, sediul Centru, a constatat ca…

- Ministerul Justiției anunța ca va analiza hotarirea pronunțata de Judecatoria Chișinau, in privința magistratului Oleg Melniciuc și o va contesta la Curtea de Apel Chișinau. Reacția vine dupa ce Judecatoria Chișinau a dispus achitarea de catre Guvern a unui prejudiciu de 500 de mii de lei judecatorului,…

- Judecatoarea Liubovi Brinza, anchetata anterior pentru fapte de corupție, iși va relua activitatea la Curtea de Apel Chișinau. Decizia a fost aprobata miercuri, 9 august, de plenul Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM). Cererea de reincadrare in funcție a fost depusa și de Svetlana Tizu, insa examinarea…

- Deputatul BCS, Corneliu Furculița, a ciștigat și a doua etapa din litigiul impotriva Autoritații Naționale de Integritate (ANI). Curtea de Apel Chișinau a admis cererea deputatului și a dispus anularea Actului de constatare din aprilie 2023, prin care ANI i-ar fi identificat o avere nejustificata de…

- Curtea de Apel Chișinau a respins cererea fostului judecator, Serghei Lazari, unul dintre magistrații completului care l-a trimis in inchisoare pe ex-premierul Vlad Filat. Lazari s-a plins in privința deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a menținut sancțiunile in baza carora a…

- Curtea de Apel Chișinau a anulat actul de constatare a incalcarii regimului juridic al conflictelor de interese in cauza ex-președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, impotriva Autoritații Națiionale de Integritate(ANI). Totodata, instanța a dispus ca ANI sa-i achite reclamantului…