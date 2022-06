Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte al Bancii Ruse Gazprombank Igor Volobuev s-a alaturat Legiunii "Libertatea Rusiei". El a povestit intr-un interviu ca a venit In Ucraina sa iși apere cu arma in mana orașul natal Aktirka.

- Moscova este pregatita sa furnizeze cereale tuturor țarilor care au nevoie, dar pentru a combate eficient foamea in lume și pentru a rezolva problemele de securitate alimentara, sancțiunile occidentale impotriva Rusiei trebuie ridicate. Acest lucru a fost declarat de purtatoarea de cuvint a Ministerului…

- Pe frontul cibernetic, intreaga lume este acum in razboi cu Rusia, intr-un raport de 99 la 1. Moscova nu are deloc aliati. Acest lucru a fost declarat de expertul in securitate cibernetica Nikita Knysh in cadrul Telemaratonului de informatii din intreaga Ucraina.

- Nexta TV a prezentat imagini cu unitați ale Legiunii "Libertatea Rusiei", formata din ruși pro-ucraineni, care s-au deplasat pe campurile de lupta din estul Ucrainei dupa doua luni de antrenament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tatal lui Anatoliy Tymoshchuk, considerat „principalul tradator al fotbalului ucrainean dupa inceputul razboiului cu Rusia”, s-a inrolat in armata Ucrainei și lupta impotriva rușilor. Yuri Virt, antrenorul echipei FC Veres, a dezvaluit ca Tymoshchuk se afla in contact cu tatal sau și cunoaște toate…

- Cu siguranța, razboiul din Ucraina, agresiunea nejustificata și violenta a Rusiei țarului Puțin, care distruge sistematic o țara independenta și ii ucide civilii, reprezinta cel mai important eveniment istoric din ultimii 70 de ani. Este un atac la civilizație, un punct de inflexiune in istoria contemporana,…

- In Ucraina, țara devastata de razboiul cu Rusia, viața merge inainte. Din 24 februarie 2022, de la inceputul invaziei armatei ruse, in Ucraina au fost inregistrate 10.683 de casatorii, informeaza agenția de presa ucraineana Ukrinform . De asemenea, potrivit datelor furnizate de ministerul ucrainean…