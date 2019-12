Fostul vicepresedinte bolivian Alvaro Garcia Linera s-a alaturat in Argentina fostului presedinte Evo Morales, informeaza sambata dpa citand informatii aparute vineri in presa locala.



Linera, care a aterizat in Buenos Aires joi noaptea cu sotia si fiica, au fost intampinati de Guillermo Justo Chaves, seful de cabinet al noului ministru de externe argentinian, transmite cotidianul Clarin.



Joi, ministerul de externe a informat ca li s-a acordat azil fostului presedinte Morales si "altor patru fosti membri ai guvernului sau".



"Persoanele carora li s-a acordat azil…