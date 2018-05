Fostul vicepremier Sevil Shhaideh, din nou la DNA

Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care Comisia Europeana ne-a avertizat ca riscam sa pierdem banii europeni pentru singurele 4 proiecte mari de infrastructura la care am obtinut finantare, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a opinat strepezindu-ne dinții ca lupta impotriva coruptiei ar fi franat dezvoltarea tarii.…

- Conceptul de anticorupție a afectat dezvoltarea țarii, iar “spectacolul cateușelor” nu a funcționat in Bulgaria pentru ca și-au vazut de propriul interes, susține Grațiela Gavriescu, ministrul Mediului. Ea a participat, marți, la un eveniment de lansare a unui raport realizat de Societatea Academica…

- Volei Alba Blaj a fost invinsa in finala Cupei Romaniei de la Bacau, scor 1-3 (25-21, 19-25, 16-25, 23-25), de catre CSM București, care a realizat eventul național in actuala ediție. Echipa din „Mica Roma” a predat ștafeta catre rivala din Capitala care a facut dubla, campionat-cupa, lucru realizat…

- UPDATE – La 10 minute dupa ora 18, adica dupa aproape trei ore de cand ajunsese la DNA, fostul ministru al Dezvoltarii a parasit sediul institutiei, alegand sa nu faca precizari in fata presei si sa raspunda intrebarilor jurnalistilor. — Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a ajuns in urma cu scurta vreme…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a fost audiata, miercuri, la DNA. Sevil Shhaideh, in prezent consilier de stat, este cercetata de DNA in Dosarul Belina, alaturi de presedintele PSD Liviu Dragnea si de Rovana Plumb, transmite News.ro . UPDATE 18.22: Fostul vicepremier Sevil Shhaideh, in prezent consilier…

- Social-democratul aflat in postura de vicepremier si, totodata, ministru al Dezvoltarii in Cabinetul Dancila a adus in discutie faptul ca un referendum pe tema familiei ar putea avea loc in mai anul acesta. Fara mentioneze o data concreta, Stanescu s-a rezumat sa precizeze ca “dupa toate calculele”…

- Tabloul de iarna se va mentine si in perioada urmatoare, in mai multe zone din tara, avand in vedere ca vor continua ninsorile. In acest sens, studiind hartile si observand prognoza, meteorologii au decis ca se impune emiterea unei atentionari COD GALBEN, atat pentru Capitala, cat si pentru 19 judete…

- Primarul Capitalei a anuntat, in urma cu doar cateva clipe, ca scolile din Bucuresti raman inchise toata saptamana, pe fondul avertizarilor meteo. Gabriela Firea a precizat, inainte de a transmite ce s-a hotarat in privinta suspendarii cursurilor in Capitala, in afara zilelor de luni si marti, ca s-a…