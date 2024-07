Stiri pe aceeasi tema

- Justitiabilul este cel care trebuie sa beneficieze de un act la justitie la standarde inalte si eforturile tuturor actorilor implicati in sistem trebuie orientate in acest sens, afirma ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, intr-un mesaj transmis duminica, de Ziua Justitiei. „In timpul scurs de la Ziua…

- O placa comemorativa in memoria eroului neamului – Vitalie Rau, a avut loc astazi, in incinta Inspectoratului de Poliție Sangerei. Vitalie Rau a deținut funcția de subofițer al Batalionului nr. 3 al Brigazii de Poliție cu Destinație Speciala a Ministerului Afacerilor Interne și s-a aflat pe pozițiile…

- Tragedie in familia interpretei Janet Erhan și a fostului ministru al Tineretului, Octavian Bodișteanu. Bogdan, fiul cel mic al familiei a trecut in neființa. Anunțul a fost facut de mama baiatului pe pagina sa de pe Facebook.

- Jurnalistul Mircea Carp, una dintre vocile posturilor Radio Europa Libera și Vocea Americii in timpul comunismului, a murit la varsta de 100 de ani, se arata intr-un mesaj al Familiei Regale, postat sambata pe Facebook.

- Doliu la Teatrul Național de Opera și Balet „Maria Bieșu”. Artista de cor, Angela Isac, s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut de catre reprezentanții teatrului, care au lasat și un mesaj de condoleanțe familiei și prietenilor indurerați.

- Ilie Bricicaru, specialist in siguranța rutiera și director al Observatorului de Siguranța Rutiera din cadrul Universitații Tehnice a Moldovei, trage un semnal de alarma cu privire la pericolele de la intersecția Cojușna II (a 2-a intrare - ieșire in s. Cojușna) pe drumul național R1 (Chișinau - Ungheni),…

- Din primele informații, nu sunt victime depistsate pana in acest moment, ard doar reziduuri petroliere.Anunțul autoritaților:„Incendiu hala in Ploiești zona NuciAcționeaza pompierii militari din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Ploiești.Degajare masiva de fum, se va transmite mesaj RO-ALERT pentru municipiul…

- Rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni intr-un ritm incetinit fata de anul 2023 si pe o traiectorie usor mai ridicata decat cea anticipata in prognoza pe termen mediu din februarie 2024, se arata in Minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii…