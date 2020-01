Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar german Deutsche Bank a anuntat vineri ca fostul vice-cancelar si ministru al Economiei, Sigmar Gabriel, se va alatura Consiliului de supraveghere al celei mai mari banci germane, informeaza Reuters si AFP. In varsta de 60 de ani, Sigmar Gabriel a fost vice-cancelar si ministru al Economiei…

- Fostul portar german Oliver Kahn a intrat, incepand de miercuri, in Consiliul de Administratie al clubului Bayern Munchen.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din Poliție Intrarea in CA a fostului portar de la Bayern Munchen din perioada…

- Dupa negocieri indelungate, Rusia, Ucraina si UE au convenit joi noaptea, "in principiu", asupra unui nou acord privind livrarea de gaze naturale incepand cu data de 1 ianuarie 2020, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, transmite Reuters. Ucraina este o tara cruciala…

- CHIȘINAU, 17 dec – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat la telefon cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, chestiuni ce țin de asigurarea securitații energetice a statelor UE, anunța serviciul de presa al Kremlinului. © Sputnik / Сергей ГунеевUE se opune sancțiunilor SUA impotriva…

- Ioan Petru Caprariu a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii, in locul acestuia fiind numit Laurentiu Tent. Potrivit unei decizii a premierului publicate luni in Monitorul Oficial, Ioan Petru Caprariu a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii…

- Grupul de companii Telekom Romania anunța prelungirea cu un an a mandatului lui Miroslav Majoros in poziția de CEO, incepand cu data de 1 ianuarie 2020. Michael Tsamaz, Președinte și CEO, OTE Group și Președinte al Consiliului de Administrație al Telekom Romania Communications S.A., a declarat: „Rezultatele…

- Prezentarea publica de catre deputatul Emanuel Ungureanu a celor trei rapoarte facute de Corpul de Control al ministrului Sanatatii la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca (SCJU) a avut efecte: ministrul Sanatatii, Victor Costache, a numit trei noi membri ai Consiliului de Administratie al…

- In perioada iulie-septembrie 2019, profitul operational inainte de dobanzi si impozitare si ajustat cu elemente speciale (Clean CCS) a scazut la 949 milioane de euro, de la 1,05 miliarde de euro in trimestrul trei din 2019. Contributia sectorului upstream a fost de 449 milioane de euro in perioada…