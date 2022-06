Stiri pe aceeasi tema

- La șapte luni de cand Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost reorganizat in cadrul cabinetului actualului premier, Nicolae Ciuca, jumatate dintre cele mai importante funcții de conducere sunt in continuare vacante. Este vorba de cele din imediata subordine a ministrului, respectiv…

- Cariera de secretar de stat in Ministerul Antreprenoriatului si Turismului s-a dovedit a fi una extrem de scurta pentru Tudorita Lungu. Numita joi in funcție, a fost eliberata, vineri, din post printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Deputat PNL de Bacau in mandatul 2016 -2020, Tudorița Lungu…

- Fermierii pot accesa granturi nerambursabile pentru a-și dezvolta afacerea. OTP Bank detaliaza condițiile de finanțare. Romania sprijina antreprenorii din domeniul agroalimentar prin programul de implementare a acordarii de fonduri externe nerambursabile in baza OUG nr. 61/2022, informeaza instituția…

- Dan Vilceanu a anunțat, sambata, dupa anunțul anterior ca demisioneaza din funcția de secretar general PNL, ca pleaca și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „In zilele urmatoare, cand voi avea posibilitatea sa am o discutie cu domnul Nicolae Ciuca, aș vrea in urma acestei discuții…

- Dan Vilceanu spune ca vrea sa plece și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dupa ce vineri afirma ca iși da demisia din functia de secretar general al PNL. Dan Vilceanu a declarat, sambata, ca in plus fața de declarațiile de vineri vrea sa spuna ca zilele viitoare, cand va avea o…

- Dan Vilceanu si-a anuntat demisia si de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, dupa ce a anuntat ca isi da demisia din functia de secretar general al PNL. Dan Vilceanu a declarat, astazi, ca in plus fata de declaratiile de vineri vrea sa spuna ca zilele viitoare, cand va avea o discutie…

- Dan Vilceanu si-a anuntat demisia de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dupa ce a anuntat ca iși da demisia din functia de secretar general al PNL, informeaza Antena3 . Dan Vilceanu a declarat, sambata, ca in plus fața de declarațiile de vineri vrea sa spuna ca zilele viitoare, cand…

- Dan Vilceanu a anunțat, sambata, 2 aprilie, dupa anunțul anterior ca demisioneaza din funcția de secretar general PNL, ca pleaca și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Vilceanu a spus ca va face acest lucru dupa o discuție cu premierul Nicolae Ciuca.„In zilele urmatoare, cand voi…