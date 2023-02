Stiri pe aceeasi tema

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- O femeie din SUA a fost reținuta și amendata miercuri de un tribunal rus pentru ca a plimbat un vițel prin Piața Roșie din Moscova pe care a spus ca l-a cumparat pentru a-l salva de la sacrificare, a informat presa de stat rusa, potrivit Reuters. Alicia Day, in varsta de 34 de ani, a […] The post Ce…

- Razboiul declanșat impotriva Ucrainei slabește regimul lui Vladimir Putin. Eșecurile de pe front, numarul mare de morți și raniți, la care se adauga dificultațile economice cauzate de mobilizare și de sancțiunile economice, pun in pericol puterea de la Moscova. Sursa Zilei incearca sa evalueze cat de…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…

- Rusia ii va antrena pe militarii bieloruși sa piloteze avioane capabile sa transporte bombe nucleare, dupa cum a anunțat marți seara președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, la finalul intrevederii avute cu Vladimir Putin, conform AFP. Agenția oficiala de presa din Belarus noteaza ca Moscova și Minskul…

- Președintele Rusiei nu mai are nicio conferința de presa programata pana la sfarșitul anului, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a confirmat ca liderul de la Kremlin rupe tradiția de a ține conferința de presa anuala, la care participau sute de jurnaliști, ruși și straini.…

- Trei persoane ar fi fost ucise si sase ranite dupa ce o cisterna cu combustibil a explodat pe un aerodrom din Rusia. Explozia a avut loc in apropierea orasului Riazan, la sud-est de Moscova, relateaza agenția de presa RIA Novosti. Potrivit agentiei de presa TASS, care citeaza serviciile de urgenta,…