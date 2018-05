Fostul spion rus otravit la Londra ar fi dezvaluit informatii cruciale despre spionajul rusesc mai multor tari membre NATO Marea Britanie si-ar fi ajutat aliatii sa obtina informatii de la fostul agent dublu rus Serghei Skripal, victima a unei otraviri in luna martie, cu privire la metodele spionajului rusesc, a declarat miercuri pentru AFP o sursa din cadrul serviciilor de informatii din Cehia.



Saptamanalul ceh Respekt a informat pe site-ul sau web ca Skripal, spion rus recrutat de britanici in 1995, a efectuat o vizita la Praga in anul 2012.



"Da, ceva de genul acesta a avut loc. Participantii la intalnirea (intre Skripal si agenti cehi) au considerat-o foarte utila", a afirmat interlocutorul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

