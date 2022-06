Stiri pe aceeasi tema

- Fostul soț al Elenei Basescu, Bogdan Ionescu (Syda), a fost prins in trafic, vineri noapte, in timpul unei razii a polițiștilor din Capitala, conducand in stare de ebrietate. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,49 mg/litru. Agenții de la Rutiera l-au oprit in zona Ambasadei…

- Artistul Puya a fost prins drogat la volan in Bucuresti. El a fost oprit miercuri, in jurul pranzului, la un control de rutina in zona Dorobanti. In timp ce la alcooltest rezultatul a ieșit negativ, drugtestul a indicat consum de cocaina. Puya, pe numele real Dragoș Gardescu, a fost dus ulterior la…