- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a fost saltat de catre autoritați in timpul unei operațiuni de amploare desfașurata de trupele DIICOT. Daria Radionova, actuala iubita a celebrului afacerist, a oferit primele declarații dupa evenimentul cu care s-a confruntat partenerul sau.Afaceristul…

- Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost retinut miercuri seara de procurorii DIICOT Craiova pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, intr-un dosar in care mai multi interlopi sunt acuzati ca recrutau tinere pentru prostitutie prin metoda 'loverboy'.…

- Purtatorul de cuvant al Ministerul Afacerilor de Interne, Monica Dajbog, a declarat ca in ultima saptamana au avut loc peste 200 de percheziții in dosare care vizeaza, printre altele, fapte de contrabanda, trafic de droguri, furt, amenințare și șantaj. In urma acestora 37 de persoane fiind arestate…

- Doua persoane au fost retinute de procurorii DIICOT intr-un dosar in care sunt acuzate, printre altele, de constituirea unui grup infractional si trafic de droguri. Potrivit uni comunicat al DIICOT, transmis luni, AGERPRES, duminica, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…