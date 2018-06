Fostul senator PMP, actual senator PSD, Ion Ganea, ales secretar executiv al Biroului permanent din Senat

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator PMP Ion Ganea, care s-a alaturat grupului PSD, a fost ales luni, de plenul Senatului, cu 74 de voturi "pentru", 31 de voturi "impotriva" si cinci abtineri, in functia de secretar executiv al Senatului, detinuta anterior de senatorul PMP Gheorghe Baciu

- Senatorul USR Nicu Falcoi a declarat miercuri ca decizia Biroului permanent al Camerei Deputatilor si Senatului de a permite accesul masinilor participantilor la mitingul de sambata in parcarile Parlamentului este una ''aberanta'' si a sustinut ca cele doua partide ''intrec deja…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, proiectul legii manualului scolar, cu 75 de voturi ‘pentru’, doua abtineri si 23 de voturi ‘impotriva’. Presedintele Comisiei pentru invatamant, senatorul PSD Liviu Pop, a declarat, dupa adoptarea textului de lege: ‘Multumesc pentru vot. Adio, baroni ai manualelor!’.…

- Participantii la Conferinta Presedintilor de delegatii parlamentare ale Adunarii Parlamentare a Francofoniei din Regiunea Europa care s-a desfasurat luni, 21 mai, in Bucuresti, fac, marți, o vizita de documentare in judetul Arges. De la ora 10.30, in saala mare de sedinte a Consiliului Judetean Arges,…

- Senatul a decis, prin vot, ca saptamana aceasta, pentru ca sunt Rusaliile catolice, plenul sa se reuneasca marti, avand in vedere ca luni parlamentarii au program in circumscriptiile electorale. Ziua de marti, care se va desfasura dupa programul unei zile de luni, va include, incepand cu ora 13.00,…

- Comisia de politica externa a Senatului SUA a aprobat luni numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informeaza Reuters. Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS / EPA Pompeo, inca director al CIA (Central Intelligence Agency, serviciul de spionaj american), a fost desemnat de presedintele…

- ”Felicitari! Buna treaba, noroc in urmatorii patru ani!”, este mesajul postat pe Facebook de Kelemen Hunor pentru Viktor Orban. Premierul Viktor Orban, care se pregateste pentru un nou mandat de prim-ministru al Ungariei, s-a adresat alegatorilor, duminica seara, dupa anuntarea rezultatelor partiale…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis saptamana trecuta sa o cheme marti pe Viorica Dancila la "Ora prim-ministrului", la solicitarea grupului parlamentar PNL."Premierul Viorica Dancila este invitata la 'Ora prim-ministrului'. O sa fie saptamana viitoare, marti, pe 3 aprilie,…