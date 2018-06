Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator ALDE Christian Gigi Chiru a fost trimis in judecata de procurori pentru ucidere din culpa, dupa ce o persoana a murit ca urmare a lucrarilor ilegale demarate de Chiru si un asociat al sau la o discoteca din Eforie Sud. Procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul…

