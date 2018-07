Stiri pe aceeasi tema

- A DOUA OARA E CU NOROC…Fostul senator de Vaslui Dan Marian s-a casatorit cu Elena (29 ani), femeia pentru care a divortat in urma cu un an jumatate. Nunta a avut loc weekend-ul trecut, intr-o locatie de patru stele din Iasi – Little Texas. Intr-un peisaj mirific, cei doi si-au celebrat dragostea alaturi…

- Seara plina pentru clanul Corduneanu de la Iași. (Reduceri mari la jocuri PC) Unul dintre frații liderului Costel, Gelu, a fost inchis joi noapte dupa ce a fost condamnat la cinci ani și 11 luni de inchisoare in timp ce un altul, Bogdanel, s-a casatorit. Incarcerarea lui Gelu Corduneanu a venit dupa…

- Vanessa Paradis s-a casatorit! Actrița și regizorul Samuel Benchetrit au spus cel mai important ”Da!” din viața lor in cadrul unei ceremonii restranse. (Cele mai bune oferte laptopuri) Vanessa Paradis si Samuel Benchetrit, care au o relatie de aproape doi ani, au devenit sot si sotie sambata, in Saint-Simeon,…

- Anamaria Prodan o ține din petrecere in petrecere dupa ce s-a intors de la sora ei, Anca, care locuiește in Statele Unite ale Americii. Daca weekendul și l-a inceput cu un botez in Craiova, l-a incheiat cu nunta fotbalistului Alexandru Bourceanu. Fostul stelist s-a cununat cu aleasa inimii sale, Adina,…

- Marian Godina, polițistul haios din Brașov, s-a casatorit cu Georgiana Dascalu, femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste, de mai mult timp. Coincidența face ca nunta lor sa aiba loc in aceeași cu cea a Prințului Harry și a lui Meghan Markle, aspect de care s-au amuzat chiar ei. …

- Michael Curry, primul episcop de culoare al bisericii episcopale in Statele Unite, a citat din Martin Luther King Jr.: "Trebuie sa descoperim puterea dragostei". "Imaginati-va o lume in care dragostea este drumul", a adaugat Curry. "Stand by Be", lansata in 1961 de Ben E. King, a fost cantata la finalul…

- Meghan Markle a este transportata catre Capela St. George alaturi de mama ei. Mai jos puteți vedea imagini cu mireasa, dupa ce a parasit hotelul la care a stat peste noapte.Printul Charles o va conduce pe Meghan la altar doar de la jumatatea bisericii.

- Cum sezonul nunților a luat start, cu siguranța vom avea ocazia in perioada urmatoare sa vedem multe cupluri la altar. Deocamdata, sa ne delectam cu nunta modelului Shanina Shaik cu Dj Ruckus, care a avut loc pe plaja, in cel mai romantic mod posibil. Shanina Shayk a fost superba in ziua nunții Mireasa…