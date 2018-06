Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au condamnat pe fostul senator Catalin Voicu la 7 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de interventii la conducerea Electrica si Electrica Serv pentru ca o firma sa primeasca preferential contracte. Decizia este definitiva. Catalin Voicu nu va reveni in detenție pentru ca judecatorii au dispus The post Fostul senator Catalin Voicu, 7 ani de inchisoare, dar nu va face detenție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .