Fostul şef Transelectrica Marius Dănuţ Caraşol, condamnat pentru falsificarea studiilor Danut Carasol este acuzat de uz de fals, pentru ca și-a falsificat diploma și CV-ul pentru a avea astfel niste documente care sa ateste studiile necesare pentru angajarea in compania Transelectrica. Carasol aparea ca absolvent al Facultatii de Electrotehnica din cadrul Universitații Politehnica București.El a fost revocat pe 19 septembrie 2019 atat din funcția de președinte al companiei, cat și din poziția de membru al directoratului Transelectrica . Carașol a fost numit președinte interimar al Directoratului Transelectrica in luna iunie 2019, avand mandat pana in luna octombrie 2019. Insa, el… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, 13 ianuarie 2020, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism D.I.I.C.O.T. a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie P.I.C.C.J. dosarul ldquo;Caracal", impreuna cu rechizitoriul intocmit,…

- Un raport al Inspecției Judiciare, facut in urma unor verificari la dosarele instrumentate de procurorii DNA, in care sunt luați in vizor procurori sau judecatori, arata adevaratul mod in care sunt apasate butoanele din justiție: majoritatea dosarelor de cercetare nu sunt finalizate prin rechizitorii,…

- Secția pentru procurori a CSM a decis, joi, sa prelungeasca, pentru Bogdan Licu, delegarea in funcția de procuror general interimar, pe o perioada de doua luni.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat prelungirea delegarii in functia de procuror general al…

- Procurorii militari au clasat dosarul privind prabusirea elicopterului SMURD in lacul Siutghiol din judetul Constanta, in decembrie 2014, accident soldat cu moartea a patru persoane - doi piloti si doua cadre medicale. Potrivit ordonantei intocmite de Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului…

- Dosarul in care Marius Carașol, fostul directorTranselectica, era cercetat pentru inșelaciune și uz de fals a fost trimis injudecata de procurorii Parchetului General. Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala șicriminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție autrimis…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti achitarea definitiva a avocatului Catalin Ciubota, fost jurist al Ligii Profesioniste de Fotbal, trimis in judecata de Parchetul General pentru complicitate la delapidare in forma participatiei improprii, in dosarul privind vanzarea drepturilor de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti achitarea definitiva a avocatului Catalin Ciubota, fost jurist al Ligii Profesioniste de Fotbal, trimis in judecata de Parchetul General pentru complicitate la delapidare in forma participatiei improprii, in dosarul privind vanzarea drepturilor de televizare…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului vicepreședintelui ANAF Șerban Pop, care este acuzat de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 31 ianuarie – 23 decembrie 2008, fostul șef de la ANAF ar fi pretins de la un om de afaceri suma de 5.000.000…