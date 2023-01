Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Agentiei spatiale rus (Roscosmos), Dmitri Rogozin, a anuntat ca i-a trimis presedintelui francez Emmanuel Macron un fragment din schija care l-a ranit in Ucraina, o schija dintr-un obuz ce ar fi fost tras - potrivit lui - dintr-un tun Caesar furnizat Kievului de catre Franta, relateaza…

- Fostul șef al Roscosmos, Dmitri Rogozin, care a fost ranit in Donbas, a trimis ambasadorului Franței in Federația Rusa o scrisoare cu un fragment de obuz extras din corpul sau. Astfel, a decis sa predea fragmentul președintelui francez Emmanuel Macron, scrie presa rusa.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a remarcat ca „relațiile dintre Rusia și SUA se afla intr-o stare cu adevarat deplorabila, deoarece aproape s-au blocat din cauza Washingtonului”. Rusia și Statele Unite nu sunt in masura sa mențina o cale normala de conversație din cauza cursului conflictual…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, considera ca o eventuala aderarea a Ucrainei la NATO ar fi perceputa de Rusia ca o confruntare, iar aceasta nu este „cel mai probabil scenario”, relateaza AFP. Șeful statului francez se poate așteapta la noi critici

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat ca este gata sa intre in ring cu Vladimir Putin. „Un barbat adevarat, daca vrea sa transmita un mesaj cuiva sau daca vrea sa-i dea un pumn in fața, ii da un pumn in fața – o face el insuși, nu trimite intermediari. Sunt pregatit sa urc maine in ring…

- Propunerea presedintelui francez Emmanuel Macron ca Rusia sa primeasca garantii de securitate in cadrul unor viitoare negocieri menite sa puna capat razboiului din Ucraina a fost primita duminica cu critici puternice la Kiev si in statele baltice, arata Agerpres. Intr-un interviu acordat postului francez…

- Rusia "aduce prejudicii securitatii alimentare mondiale" prin decizia sa de a-si suspenda participarea la acordul ce permite exportul de cereale ucrainene, a denuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean, Volodimir

- Invocand pentru a doua oara in doar cateva zile „Armaghedonul”, șeful Casei Albe declanșeaza acum un nou lanț de calcule in mintea liderului de la Kremlin. La scurt timp dupa ce Rusia a trecut la atacuri cinice asupra zonelor rezidențiale din marile orașe