Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea comunicatului nr. 472/VIII/3 din 04 august 2020, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor: - SANDU VICTOR, la data faptei director general al Administratiei Nationale…

- Fostul director general al Administrației Naționale Apele Romane, Victor Sandu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat ca ar fi primit o mita de peste 4,8 milioane de lei, informeaza G4media.Fostul director general al Administrației Naționale Apele Romane, Victor Sandu, a fost trimis…

- Victor Sandu, fost director general al Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR), a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita in valoare de un milion de euro, a informat, luni, DNA.

- Intr-un comunicat transmis astazi, 5 octombrie, Direcția Naționala Anticorupție- Serviciul teritorial Bacau, anunța trimiterea in judecata a fostului director al Administrației naționale ”Apele Romane” pentru luare de mita. Este important sa reamintim, ca sa ințelegem de ce dosarul este la DNA Bacau,…

- Fost director general de la "Apele Romane", reținut de DNA Fostul director general al Administrației Naționale "Apele Române", Victor Sandu, a fost reținut de procurorii DNA pentru luare de mita. El este acuzat ca ar fi primit 4,8 milioane de lei pentru alocarea de fonduri…

- Procurorii DNA au retinut ca "in calitate de director general al Administratiei Nationale “Apele Romane”, in perioada 17 mai – 6 mai 2019, inculpatul Sandu Victor ar fi pretins sume de bani si ar fi primit, de la un om de afaceri, coinculpat, suma totala de 4.830.464 lei, reprezentand mita in schimbul…

- Victor Sandu, la data faptei director general al Administratiei Nationale ”Apele Romane”, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita in valoare de 1 milion de euro, a informat, marti, DNA. Potrivit unui comunicat al DNA , procurorii…

- In calitate de director general al Administrației Naționale “Apele Romane”, in perioada 17 mai – 6 mai 2019, inculpatul Sandu Victor ar fi pretins sume de bani și ar fi primit, de la un om de afaceri, coinculpat, suma totala de 4.830.464 lei, reprezentand mita in schimbul alocarii de fonduri necesare…