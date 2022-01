Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor mai recente propuneril inaintate de Vladimir Putin, NATO va trebui, pe viitor, sa aiba acceptul Moscovei pentru a desfașura trupe in Europa Centrala și de Est, sa se abțina de la activitați militare in Estul Europei, in sudul Caucazului și in Asia Centrala. Fostul șef al NATO, Anders…

- În timp ce Maia Sandu spune povești la Chișinau ca își ia mâncare de acasa la birou, fostul șef NATO „uita” complet de R. Moldova. Anders Fogh Rasmussen a semnat un editorial în publicația politico.eu unde pomenește despre aspirațiile euro-atlantice a statelor…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- "Vladimir Putin a subliniat necesitatea lansarii imediate de negocieri cu SUA si NATO pentru a defini garantiile judiciare pentru securitatea tarii noastre, in scopul excluderii extinderii viitoare a Aliantei la Est si a desfasurarii de sisteme de armament care ameninta Rusia in Ucraina si alte state…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar fi cazut de acord sa poarte mai multe convorbiri pe fondul tensiunilor din cauza comasarii de trupe ruse la granita cu Ucraina, a susținut duminica Kremlinul, care a adaugat ca lui Putin i-ar placea sa se întâlneasca si…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat…

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca țarile occidentale au inventat ipoteza privind existența unor planuri pe care le-ar avea Rusia de a ataca Ucraina și le-a propus acestora „sa puna faptele pe masa”. „Inca o data, ‘partenerii’ noștri, așa cum sunt numiți in Rusia, rivalii…

- Dezvoltarea militara a Ucrainei, cu sprijinul Occidentului, constituie o amenintare serioasa la adresa Rusiei, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, la doua zile dupa ce seful Pentagonului, Lloyd Austin, aflat intr-o vizita la Kiev in cadrul turneului sau in regiunea Marii Negre, si-a manifestat…