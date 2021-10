Fostul șef Google, avertisment crunt despre sfârșitul lumii: ‘Îl creează pe Dumnezeu’ Fostul șef Google vine cu un avertisment crunt despre sfarșitul lumii. Ce credințe are acesta și care este anunțul de speriat impartașit acum cu ceilalți oameni? Iata declarațiile controversate ale acestuia! Fostul șef Google, avertisment controversat despre sfarșitul lumii Un fost executiv Google a avertizat omenirea despre pericolele inteligenței artificiale in momentul in care a […] The post Fostul șef Google, avertisment crunt despre sfarșitul lumii: ‘Il creeaza pe Dumnezeu’ appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Emilian Imbri avertizeaza ca ne vom confrunta cu o noua criza sanitara, astfel ca numarul cazurilor de Covid-19 vor exploda, iar capacitatea spitalelor nu va suporta avalanșa de pacienți aflați in stare grava. In plus, fostul manager de la „Victor Babeș” amintește ca o alta categorie de pacienți…

- Medicul Virgil Musta din Timișoara revine cu un nou semnal de alarma, așa cum a facut-o in toate momentele de rascruce din timpul pandemiei de Covid-19. Din pacate, și de aceasta data situația este una extrem de grava, astfel ca in acest val, numarul cazurilor cresc cu o rapiditate greu de ținut in…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) nu are deloc vești bune pentru populația Globului. Deși toata lumea spera ca pandemia de coronavirus sa ia sfarșit, in perioada urmatoare, oficialii sunt de alta parere. Nici vorba sa scapam de COVID-19, un virus care va face și mai multe victime, atenționeaza…

- Femeile afgane, de la studente si pana la activiste cunoscute in spatiul public, privesc revenirea talibanilor la putere cu foarte multa ingrijorare, desi unele dintre ele spun ca vor ramane in tara pana la capat. In prima noapte sub regimul talibanilor, Aisha Khurram, de 22 de ani, nu a putut…

- Miliardarii din elita tehnologica au libertatea de a se izola pe insule private cata vreme toti ceilalti au restrictii de calatorie. Totodata, au devenit si mai bogati dupa ce au fost impuse lockdownuri - intre timp, multi oameni din intreaga lume si-au pierdut afacerile. Aceste elite sunt si cele care…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, actrița Cezara Dafinescu, 72 de ani, spune ca premiul pentru intreaga cariera, primit pe 31 iulie la Festivalul de Film Transilvania (TIFF), a reprezentat o mare uimire și bucurie, pentru ca in toata cariera sa nu a primit nicio recunoaștere de la autoritațile romane.…

- Cercetatorii americani din anii 70 au pornit o analiza pentru a afla traiectoria omenirii in urmatoarea suta de ani. Factorii de la baza studiului sunt populația, producția industriala, natalitatea, bunastarea sociala, poluarea și evoluția ecologica.,,Deci asta este situația, populația va crește, calitatea…

- Directorul MI5, serviciul britanic de securitate interna, Ken McCallum, le-a cerut miercuri, 14 iulie, concetațenilor sa trateze amenințarea spionajului din Rusia și China la fel de vigilent ca terorismul, avertizand ca spionii straini cauta sa fure tehnologie, sa semene discordie și sa atace infrastructura.…