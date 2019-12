Stiri pe aceeasi tema

- Gelu Oltean, fostul șef al DGIPI, a fost reținut de procurorii DIICOT Brașov pentru presupus trafic de droguri, au informat surse judiciare. DGIPI este Direcția de protecție interna, fostul serviciu secret al Ministerului de Interne, cunoscut ca UM0215, ‘Doi si-un sfert’

- Fostul sef al DIPI (Directia de informatii si protectie interna a Ministerului Afacerilor Interne) Gelu Oltean a fost arestat preventiv intr-un dosar de trafic de droguri, alaturi de concubina sa si un cetatean britanic. Decizia a fost luata duminica seara de Tribunalul Brasov. Gelu Oltean, fostul…

- Trei persoane acuzate ca organizau intr-o casa din Dambovița intalniri de consum de droguri de mare risc au fost reținute de procurorii DIICOT Brașov. Cele trei persoane reținute sunt cercetate intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, au anunțat procurorii brașoveni. Potrivit acestora, persoanele…

- Ziarul Unirea De rasul POLIȚIEI! Fostul șef al ”Doi si-un sfert”, retinut de DIICOT pentru trafic de droguri De rasul POLIȚIEI! Fostul șef al ”Doi si-un sfert”, retinut de DIICOT pentru trafic de droguri Chestorul Gelu Oltean, fostul șef al DIPI (Direcția de protecție interna, fostul serviciu secret…

- Gelu Oltean, fost sef al al Serviciului secret al Ministerului de Interne (DGIPI - Departamentul de Informatii si Protectie Interna), a fost retinut sambata de procurorii DIICOT Brasov pentru trafic de droguri, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

- Chestorul Gelu Oltean, fostul sef al DIPI Directia de protectie interna, fostul serviciu secret al Ministerului de Interne, cunoscut ca UM0215, 39;Doi si un sfert 39; , a fost retinut, pentru trafic de droguri, pentru 24 de ore, de procurorii DIICOT Brasov, fiind prins in Dambovita, au declarat surse…

- Chestorul Gelu Oltean, fostul șef al DIPI (Direcția de protecție interna, fostul serviciu secret al Ministerului de Interne, cunoscut ca UM0215, 'Doi si-un sfert'), a fost reținut, pentru trafic de droguri, pentru 24 de ore, de procurorii DIICOT Brasov, fiind prins in Dambovița, au declarat surse…

- Politistii si procurorii DIICOT din Dambovita au facut, marti, 36 de perchezitii domiciliare in judetul Dambovita si in municipiul Brasov, la persoane suspectate de trafic de droguri. Peste 70 de persoane ar urma sa fie audiate in acest caz.